У штаті Квінсленд (Австралія) акула напала на 33-річного чоловіка під час морської прогулянки. Турист помер через отримані травми.

Про це повідомляє BBC.

Турист у складі групи відпочиваючих ходив на яхті до острова Уітсандей і був укушений під час купання. Врятувати його не вдалося так як чоловік втратив багато крові.

Напад акули стався в сутінках. Саме в цей час вони стають більш активними.

Турист став третьою жертвою акул біля острова Уітсандей з вересня.

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У 18 і 19 вересня від атак акул там постраждали 46-річна жінка і 12-річна дівчинка. Їх вдалося врятувати, але дитина втратила ногу.

Берегова охорона і рибальська служба відловили кількох великих тигрових і білих акул. Після цього пляжі Уітсандей були оголошені безпечними для купання.

Статистика нападу акул у 2018 році виглядає так: 1 загиблий і 16 поранених.

Нагадаємо, 28 вересня на Багамських островах акула напала на човен рибалки, який ловив барракуду.

Фото: dreamstime.