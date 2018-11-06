PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Австралії акула вбила туриста/

В Австралії акула вбила туриста

У штаті Квінсленд (Австралія) акула напала на 33-річного чоловіка під час морської прогулянки. Турист помер через отримані травми.

Про це повідомляє BBC.

Турист у складі групи відпочиваючих ходив на яхті до острова Уітсандей і був укушений під час купання. Врятувати його не вдалося так як чоловік втратив багато крові.

Напад акули стався в сутінках. Саме в цей час вони стають більш активними.

Турист став третьою жертвою акул біля острова Уітсандей з вересня.

ЧитайтеВона мене вимотала! Австралієць дві години боровся з акулою і переміг

У 18 і 19 вересня від атак акул там постраждали 46-річна жінка і 12-річна дівчинка. Їх вдалося врятувати, але дитина втратила ногу.

Берегова охорона і рибальська служба відловили кількох великих тигрових і білих акул. Після цього пляжі Уітсандей були оголошені безпечними для купання.

Статистика нападу акул у 2018 році виглядає так: 1 загиблий і 16 поранених.

Нагадаємо, 28 вересня на Багамських островах акула напала на човен рибалки, який ловив барракуду.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бабуся 3 роки крала у клієнтів заради підтяжки обличчя
Україна завоювала ще дві медалі на Іграх нескорених
Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі
Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі
Акула
На Багамах акула вчепилася зубами в човен рибалки
Австралія посилить тиск на Росію через MH17
В Австралії затримали підлітка, що начиняв полуницю голками
Австралійська авіакомпанія відкриє в літаках спортзали, спальні і ясла
В Австралії чоловік помилково отримав $360 тис. зарплати
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка