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Похитителей элитных авто отпускают под залог. В полиции сказали почему

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, как недавно провели спецоперцию по задержанию банды похитителей элитного Lexus, однако суд отпустил их под залог.

Затримання автовикрадачів

Аброськин написал в Facebook, что это происходит регулярно, потому что “суды к этим преступникам очень благосклонны – не знаю, почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много”.

– Святошинский суд и до 334 тыс. грн залога каждому из трех: Авдеенко – арест с правом внесения залога 264 тыс. грн, Корень – арест с правом внесения залога 264 тыс. грн, Григорян – арест с правом внесения залога 334 тыс. грн, – рассказал он.

Таким образом, по его словам, работа полиции сводится на нет.

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К слову, воры придумали новый способ угона автомобилей с помощью пластиковой бутылки.

Фото: В’ячеслав Аброськін

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