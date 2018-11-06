Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, как недавно провели спецоперцию по задержанию банды похитителей элитного Lexus, однако суд отпустил их под залог.

Аброськин написал в Facebook, что это происходит регулярно, потому что “суды к этим преступникам очень благосклонны – не знаю, почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много”.

– Святошинский суд и до 334 тыс. грн залога каждому из трех: Авдеенко – арест с правом внесения залога 264 тыс. грн, Корень – арест с правом внесения залога 264 тыс. грн, Григорян – арест с правом внесения залога 334 тыс. грн, – рассказал он.

Таким образом, по его словам, работа полиции сводится на нет.

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К слову, воры придумали новый способ угона автомобилей с помощью пластиковой бутылки.

Фото: В’ячеслав Аброськін