Патрульную полицию Киева возглавил Егор Голубов: что о нем известно
- Начальником управления патрульной полиции Киева стал майор Егор Голубов.
- В течение последних лет он возглавлял батальон патрульной полиции в Краматорске и Славянске.
Начальником управления патрульной полиции Киева назначили Егора Голубова.
Об этом сообщили в столичной патрульной полиции.
Егор Голубов возглавил патрульную полицию Киева
Нового руководителя личному составу представили заместитель главы Нацполиции, и. о. начальника департамента патрульной полиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника департамента Алексей Белошицкий.
У Егора Голубова звание майора полиции. К патрульной полиции он присоединился в 2016 году в Донецкой области, где дослужился до командира батальона.
Последние годы Голубов работал командиром батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске.
Во время полномасштабной войны он также выполнял задачи в прифронтовом регионе.
До этого управление патрульной полиции Киева с 2023 года возглавлял майор Ярослав Курбаков. В апреле 2026 года его уволили с понижением в должности после стрельбы в Киеве.
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по случайным прохожим.
В результате стрельбы погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о теракте.
После стрельбы руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.
Причиной стало видео, на котором зафиксировано, как полицейские убегают от стрелка, оставляя гражданского человека под обстрелом.
Фото: Патрульная полиция Киева