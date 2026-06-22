Начальником управления патрульной полиции Киева назначили Егора Голубова.

Об этом сообщили в столичной патрульной полиции.

Егор Голубов возглавил патрульную полицию Киева

Нового руководителя личному составу представили заместитель главы Нацполиции, и. о. начальника департамента патрульной полиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника департамента Алексей Белошицкий.

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У Егора Голубова звание майора полиции. К патрульной полиции он присоединился в 2016 году в Донецкой области, где дослужился до командира батальона.

Последние годы Голубов работал командиром батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске.

Во время полномасштабной войны он также выполнял задачи в прифронтовом регионе.

До этого управление патрульной полиции Киева с 2023 года возглавлял майор Ярослав Курбаков. В апреле 2026 года его уволили с понижением в должности после стрельбы в Киеве.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по случайным прохожим.

В результате стрельбы погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о теракте.

После стрельбы руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Причиной стало видео, на котором зафиксировано, как полицейские убегают от стрелка, оставляя гражданского человека под обстрелом.

Фото: Патрульная полиция Киева

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