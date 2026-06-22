В Тернопольской области начнут проверку Почаевской Свято-Успенской лавры, чтобы исследовать возможные связи с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Почаевскую лавру проверят на связи с запрещенной организацией

По информации ГЭСС, 24 июня исследовательская группа, сформированная в соответствии с приказом Государственной службы Украины по этнополитике № Н-106/11, приступит к изучению возможных связей Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, которая запрещена в Украине.

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– Соответствующее решение принято приказом ГЭСС о выполнении требований закона Украины О свободе совести и религиозных организациях и Порядка проведения исследования о наличии признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена, – говорится в сообщении.

В Государственной службе Украины по этнополитике утверждают, что действуют исключительно в пределах действующего законодательства и с уважением к религиозной свободе.

Однако в ГЭСС отмечают, что любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур тщательно исследуют, а результаты намерены публично представить обществу.

Почаевская Свято-Успенская лавра, расположенная в Тернопольской области, является крупнейшей православной святыней западного региона Украины.

В настоящее время монастырь находится под контролем УПЦ (Московского патриархата), однако статус имущества и деятельность монастыря уже долго остаются предметом судебных и правовых споров.

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