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Факти / Надзвичайні події / Відбирали документи і били: сімейна пара утримувала в рабстві 94 людини/

Отбирали документы и избивали: семейная пара удерживала в рабстве 94 человека

В Одесской области 13 членов преступной группировки несколько лет удерживали 94 человека, которых заставляли бесплатно работать в поле.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

Трудовое рабство организовала семейная пара – 38-летний гражданин Грузии и 38-летняя украинка.

По информации Князева, людям предлагали работу с зарплатой 450-500 грн в день, жилье и питание.

Социально незащищенных людей заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах. За каждого человека платили по 500 грн.

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На месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов, а непокорных избивали.

Среди 94 человек были люди из 22 областей и Киева.

Задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших госпитализировали в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве.

Полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них – Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.

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Отбирали документы и избивали: семейная пара удерживала в рабстве 94 человека / 4 фотографии

Напомним, в Житомирской области полиция разоблачила преступные группы, занимавшиеся трудовой эксплуатацией лиц с инвалидностью.

Фото, видео: npu.gov.ua.

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