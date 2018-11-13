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Відбирали документи і били: сімейна пара утримувала в рабстві 94 людини

В Одеській області 13 членів злочинного угруповання кілька років утримували 94 людини, яких змушували безкоштовно працювати в полі.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

Трудове рабство організувала сімейна пара – 38-річний громадянин Грузії і 38-річна українка.

За інформацією Князєва, людям пропонували роботу із зарплатою 450-500 грн на день, житло та харчування.

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Соціально незахищених людей заманювали на роботу спеціальні вербувальники, які знаходили їх переважно на залізницях. За кожну людину платили по 500 грн.

На місці у постраждалих забирали документи і телефони і змушували безкоштовно працювати в полі по 13 годин, а непокірних били.

Серед 94 осіб були люди з 22 областей та Києва.

Затримали злочинців в той момент, коли вони садили в мікроавтобус нових жертв, двох потерпілих госпіталізували у лікарню Одеси, інші проходять медобстеження у Києві.

Поліція вилучила у затриманих зброю і автомобілі, серед них – Mercedes і BMW, і мільйон гривень готівкою.

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Відбирали документи і били: сімейна пара утримувала в рабстві 94 людини / 4 фотографии

Нагадаємо, на Житомирщині поліція викрила злочинні групи, які займалися трудовою експлуатацією осіб з інвалідністю.

Фото, відео: npu.gov.ua.

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