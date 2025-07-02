Почти все время бредит: новые подробности о состоянии актрисы Татьяны Шелиги
Звезда сериала Когда мы дома Татьяна Шелига почти парализована и нуждается в постоянном уходе. Дочь заслуженной артистки Украины рассказала подробности о состоянии своей мамы.
В каком состоянии Татьяна Шелига
Самочувствие 76-летней актрисы резко ухудшилось после Пасхи. В день праздника Татьяна Леонардовна посетила храм, после чего почувствовала сильную боль в спине – в той самой области, где несколько лет назад ей делали операцию. Боли усилились, артистка постепенно перестала ходить, а затем и подниматься.
– Она в таком состоянии, что не может отвечать на телефонные звонки, не читает сообщений, не отвечает. Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду, – поделилась Анастасия Савицкая-Шелига.
Сейчас актрисе приходится лежать на полу на обычном матрасе. Дочь призналась, что поднять ее трудно – из-за частичного паралича.
– С дивана она может скатиться. Собственно, так уже произошло однажды, когда я была на работе. Потом, вероятно, пыталась подняться и упала. Сейчас думаю о функциональной кровати для тяжелобольных и противопролежневом матрасе, – объяснила Анастасия.
Дочь Татьяны Шелиги не объявляла о сборе помощи – пытается все финансовые вопросы решать самостоятельно, ночует вместе с мамой, чтобы быть рядом.
Женщина разведена, с ней в съемной квартире проживают две дочери, которые по очереди ухаживают за бабушкой. Ранее Анастасия сообщила в соцсетях, что Татьяна Леонардовна находится в тяжелом состоянии, чтобы знакомые, которые пытаются связаться с актрисой, не волновались, почему она не берет трубку.
Фото: Татьяна Шелига