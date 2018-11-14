У Запоріжжі поліцейський створив банду з діючих та колишніх правоохоронців, яка спеціалізувалася на вимаганні.
Вони створили щось на зразок сайту знайомств, де розміщували оголошення про надання підставними особами інтимних послуг, повідомляє прес-центр СБУ.
При зустрічі поліцейські затримували клієнта та вимагали від $2 тис. до $5 тис., погрожуючи кримінальною відповідальністю і тим, що про все дізнаються родичі.
Читайте: Проституція за оголошенням: у Запоріжжі викрили заповзятливу сутенерку
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками $4 тис. від потерпілого.
Двох членів злочинної групи затримали під час одержання першої частини хабара, пізніше – ще двох.
Готується підозра та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Луганській області затримали жінку, яка вербувала і намагалася переправити трьох українок в секс-рабство в Росію. Одна з дівчат неповнолітня.
Фото, відео: СБУ