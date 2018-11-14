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Заробляли на сайті секс-послуг. У Запоріжжі схопили банду поліцейських

У Запоріжжі поліцейський створив банду з діючих та колишніх правоохоронців, яка спеціалізувалася на вимаганні.

У Запоріжжі схопили банду поліцейських

Вони створили щось на зразок сайту знайомств, де розміщували оголошення про надання підставними особами інтимних послуг, повідомляє прес-центр СБУ.

При зустрічі поліцейські затримували клієнта та вимагали від $2 тис. до $5 тис.,  погрожуючи кримінальною відповідальністю і тим, що про все дізнаються родичі.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками $4 тис. від потерпілого.

Двох членів злочинної групи затримали під час одержання першої частини хабара, пізніше – ще двох.

Готується підозра та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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Заробляли на сайті секс-послуг. У Запоріжжі схопили банду поліцейських / 4 фотографии

Нагадаємо, в Луганській області затримали жінку, яка вербувала і намагалася переправити трьох українок в секс-рабство в Росію. Одна з дівчат неповнолітня.

Фото, відео: СБУ

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