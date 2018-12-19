В результате аварии между 4 авто на Харьковской площади в Киеве один из водителей получил серьезные травмы.
На Харьковской площади произошло масштабное ДТП с участием сразу 4 авто.
Свидетели рассказывают, что виновником аварии стало такси Renault, которое двигалось со стороны Харьковского шоссе и выехало на круговой перекресток, проигнорировав красный знак светофора.
Там авто протаранило Audi A3, которая двигалась с Бориспольского шоссе, пишут Вартові Еспресо.
От удара в правый бок последнее авто отбросило на Audi A6 и Opel.
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В результате ДТП водителя Renault выбросило на дорогу. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
Напомним, в Киевской области столкнулись Citroёn Berlingo и автовышка ГАЗ Киевобенерго.
Фото: espreso.tv