В Киеве пассажирский автобус с людьми врезался в дерево. Пострадали три человека.

Водитель маршрутного такси пытался объехать пешехода, который выбежал на дорогу, не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом сообщает Киев оперативный.

В результате аварии пострадало три человека – водитель, пассажирка и пешеход.

Происшествие случилось на улице Булаховского, 2.

Будьте осторожны, переходите дорогу в специально отведенных для этого местах. Никогда не перебегайте дорогу на красный свет или не по зебре.

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К слову, в селе Гатное Киевской области столкнулись Citroёn Berlingo и автовышка ГАЗ Киевобэнерго. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.

Фото: Киев оперативный