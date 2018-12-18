В Киеве пассажирский автобус с людьми врезался в дерево. Пострадали три человека.
Водитель маршрутного такси пытался объехать пешехода, который выбежал на дорогу, не справился с управлением и врезался в дерево.
Об этом сообщает Киев оперативный.
В результате аварии пострадало три человека – водитель, пассажирка и пешеход.
Происшествие случилось на улице Булаховского, 2.
Будьте осторожны, переходите дорогу в специально отведенных для этого местах. Никогда не перебегайте дорогу на красный свет или не по зебре.
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К слову, в селе Гатное Киевской области столкнулись Citroёn Berlingo и автовышка ГАЗ Киевобэнерго. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.
Фото: Киев оперативный
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