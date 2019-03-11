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Ветер обесточил почти 50 сел в Украине

Из-за сильного ветра остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Вітер знеструмив майже 50 сіл в Україні

Ветер обесточил 19 сел во Львовской области, по 12 – в Киевской и Житомирской, три – в Луганской и одно – в Черновицкой, сообщает ГСЧС.

В ведомстве также подтвердили смерть 11-девочки в результате падения дерева в Виннице и травмирование человека в Одессе из-за разрушения стены на новостройке.

По данным спасателей, непогода повредила крыши 108 домов, из которых 33 уже восстановлено, убрано более 100 поваленных деревьев.

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В то же время ветер не утихает. Синоптики прогнозируют до конца 11 марта во Львовской области порывы ветра до 35-40 м/с (ІІІ уровень опасности, красный).

Фото: ДСНС

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