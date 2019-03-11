Через сильний вітер залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у п’яти областях України.

Вітер знеструмив 19 сіл у Львівській області, по 12 – у Київській та Житомирській, три – в Луганській та одне – у Чернівецькій, повідомляє ДСНС.

У відомстві також підтвердили смерть 11-дівчинки внаслідок падіння дерева у Вінниці та травмування людини в Одесі через руйнування стіни новобудови.

За даними рятувальників, негода пошкодила дахи 108 будинків, з яких 33 вже відновлено, прибрано понад 100 повалених дерев.

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Водночас вітер не вщухає. Синоптики прогнозують до кінця 11 березня у Львівській області пориви вітру до 35-40 м/с (ІІІ рівень небезпеки, червоний).

Фото: ДСНС