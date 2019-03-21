PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Турцию всколыхнуло четыре землетрясения подряд

В Турции произошла серия землетрясений с разной магнитудой.

Турцию всколыхнуло четыре землетрясения подряд

Утром 21 марта волна землетрясений вызвала панику среди населения. Колебания зафиксированы в восточной части Турции.

– Первое землетрясение силой 3,1 балла произошло в 06.48. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров, – сообщила Национальная служба по вопросам землетрясений и чрезвычайных ситуаций.

Затем произошло еще три подземных толчка в этом же регионе: в 07.46 произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, в 08.253,9 балла, в 08.514,1 балла по шкале Рихтера.

Читайте: В КНДР произошло землетрясение вблизи ядерного полигона

В Турции второй день подряд фиксируют землетрясения.

По данным местного руководства, жертв нет, особого вреда землетрясение не принесло, только в нескольких домах повреждены стены.

Напомним, 20 марта на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Жертв и раненых нет. В то же время были разрушены отдельные деревянные дома.

Источник: DHA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В КНДР произошло землетрясение вблизи ядерного полигона
Мощное землетрясение на западе Турции: разрушены десятки домов
У Туреччині футболіст різав суперників лезом для бритви під час матчу
В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание
Как открыть бизнес в Турции
Землетрясение в Польше: завалило шахту, много раненых
На Анталию обрушились пять торнадо: поврежден аэропорт, есть погибшие
Дважды за сутки: в Индонезии произошло опустошительное землетрясение
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка