В Турции произошла серия землетрясений с разной магнитудой.

Утром 21 марта волна землетрясений вызвала панику среди населения. Колебания зафиксированы в восточной части Турции.

– Первое землетрясение силой 3,1 балла произошло в 06.48. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров, – сообщила Национальная служба по вопросам землетрясений и чрезвычайных ситуаций.

Затем произошло еще три подземных толчка в этом же регионе: в 07.46 произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, в 08.25 – 3,9 балла, в 08.51 – 4,1 балла по шкале Рихтера.

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В Турции второй день подряд фиксируют землетрясения.

По данным местного руководства, жертв нет, особого вреда землетрясение не принесло, только в нескольких домах повреждены стены.

Напомним, 20 марта на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Жертв и раненых нет. В то же время были разрушены отдельные деревянные дома.

Источник: DHA