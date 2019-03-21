У Туреччині сталася серія землетрусів з різною магнітудою.

Вранці 21 березня хвиля землетрусів спричинила паніку серед населення. Коливання зафіксовані у східній частині Туреччини.

– Перший землетрус силою 3,1 бала стався о 06.48. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів, – поінформувала Національна служба з питань землетрусів та надзвичайних ситуацій.

Потім сталося ще три підземні поштовхи у цьому ж регіоні: о 07.46 стався землетрус магнітудою 3,6 бала, о 08.25 – 3,9 бала, о 08.51 – 4,1 бала за шкалою Ріхтера.

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У Туреччині другий день поспіль фіксують землетруси.

За даними місцевого керівництва, жертв немає, особливої шкоди землетрус не приніс, тільки у кількох будинках пошкоджені стіни.

Нагадаємо, 20 березня на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5. Жертв та поранених немає. Водночас були зруйновані окремі дерев’яні будинки.

Джерело: DHA