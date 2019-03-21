Землетрус магнітудою 2,8 стався за кілометр від північнокорейського ядерного полігону.

Землетрус магнітудою 2,8 стався неподалік ядерного полігону в Пхунгері провінції Хамгьон-Пукто на північному сході Республіки Корея.

Про це повідомляє Метеорологічне агентство країни.

– Підземний поштовх магнітудою 2,8 зафіксовано приблизно за кілометр від місця, де проводилося останнє, шосте за рахунком підземне ядерне випробування на полігоні в Пхунгері. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км, – зазначають в метеорологічному центрі.

Метеорологи запевняють, що землетрус мав природнє походження, а не став наслідком чергового випробування атомної бомби.

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Востаннє ядерні випробування відбувалися у вересні 2017 року, а вже у жовтні того ж року сталася серія землетрусів.

Експерти та спостерігачі занепокоїлися тим, що випробування водневої бомби могло завдати шкоди гірській системі. Тоді на полігоні КНДР провели шість ядерних випробувань.

Нагадаємо, Північна Корея почала відновлювати полігон Сохе для запуску ракет.