Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розслідування ДТП, під час якого маршрутка збила трьох пішоходів, пройде в найкоротші терміни.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook, що розслідування ДТП біля метро Дорогожичі, під час якого водій маршрутки збив трьох жінок, проведуть в найкоротші терміни і воно буде відкритим.

За його словами, на місці події працювали експерти, які з’ясовували причину ДТП. Водія маршрутки затримали, він дає свідчення правоохоронцям.

Кличко запевнив, що всі винні в аварії понесуть заслужене покарання.

– Я ініціюю перевірку підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені, – підсумував Кличко.

Читайте: У Китаї автомобіль врізався в натовп – 7 людей загинули

Нагадаємо, увечері 21 березня водій маршрутки №155 проїхав на заборонний сигнал світлофора і збив трьох жінок на пішохідному переході.

Увага, відео містить сцени жорстокості (18+)

Вони отримали важкі травми і були терміново госпіталізовані. Розгнівані очевидці вирішили влаштувати самосуд над водієм і почали бити його.

Відео: Київ Оперативний