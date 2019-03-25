В Полтавской области перевернулась моторная лодка, на которой находилось пять человек.

В городе Кременчуг Полтавской области на реке Днепр перевернулась моторная лодка. На ней находилось пять человек.

Это произошло вблизи Крюковского моста. Одному человеку удалось спастись самостоятельно. Судьба еще четырех пока неизвестна.

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Спасатели продолжают поисковые работы, но пока безрезультатно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на озере Виктория затонул паром, на борту которого погибли более 40 человек.