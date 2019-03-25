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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині перекинувся човен, доля 4 людей невідома

У Полтавській області перекинувся моторний човен, на якому перебувало п’ятеро людей.

На Полтавщині перекинувся човен, доля 4 людей невідома

У місті Кременчук Полтавської області на річці Дніпро перекинувся моторний човен. На ньому перебувало п’ятеро осіб.

Це сталося поблизу Крюківського мосту. Одній людині вдалося врятуватися самостійно. Доля ще чотирьох наразі невідома.

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Рятувальники продовжують пошукові роботи, але поки безрезультатно.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на озері Вікторія затонув пором, на борту якого загинули понад 40 людей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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