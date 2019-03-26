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Факты / Происшествия

Родители напоили пятилетнюю дочь шестью литрами воды – ребенок в коме

В Мелитополе Запорожской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как родители напоили ее шестью литрами воды, пытаясь промыть желудок.

Дитина в лікарні

Ребенка привезли в областную детскую больницу Запорожья в тяжелом состоянии.

У девочки были судороги, она потеряла сознание и впала в кому.

Первоначальное подозрение на менингит не подтвердилось, врачи диагностировали отек мозга.

Впоследствии выяснилось, что накануне девочка выпила около шести литров воды – так родители пытались промыть ей желудок, потому что у нее была рвота.

Сейчас медики борются за жизнь девочки. Они считают, что причиной отека мозга могло стать большое количество выпитой воды.

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К слову, недавно в оккупированном Крыму из школы №4 в Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов госпитализировали двух учениц – 15 и 14 лет, старшая девочка умерла.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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