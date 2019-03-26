В Мелитополе Запорожской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как родители напоили ее шестью литрами воды, пытаясь промыть желудок.

Ребенка привезли в областную детскую больницу Запорожья в тяжелом состоянии.

У девочки были судороги, она потеряла сознание и впала в кому.

Первоначальное подозрение на менингит не подтвердилось, врачи диагностировали отек мозга.

Впоследствии выяснилось, что накануне девочка выпила около шести литров воды – так родители пытались промыть ей желудок, потому что у нее была рвота.

Сейчас медики борются за жизнь девочки. Они считают, что причиной отека мозга могло стать большое количество выпитой воды.

Читайте: В Одесской области повесился 8-летний ребенок

К слову, недавно в оккупированном Крыму из школы №4 в Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов госпитализировали двух учениц – 15 и 14 лет, старшая девочка умерла.