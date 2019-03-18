В Одесской области в собственной квартире повесился 8-летний мальчик.

Тело единственного ребенка в петле обнаружила его мать, которая вызвала медиков, однако врачи лишь констатировали смерть.

– Произошло, когда женщина ненадолго вышла в магазин, оставив сына дома одного. По ее словам, ребенок и ранее высказывался о том, что не желает жить, – рассказали в местной полиции.

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По факту смерти ребенка сведения внесены в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой Самоубийство) УК Украины.

Семья не состояла на учете в полиции и службе по делам детей.

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