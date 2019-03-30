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Факты / Происшествия

Обострение на Донбассе: погиб украинский военный

За прошедшие сутки оккупанты 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

ЗСУ

За минувшие сутки боевики совершили 19 обстрелов позиций военных в зоне операции Объединенных сил, в результате чего один военный погиб, четверо – ранены, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

16 раз оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Обстрелы велись из минометов, артиллерийских систем, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Всего противник потратил более 100 боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Схід зафиксировано семь обстрелов, а в полосе ответственности группировки Північ – 12.

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Подразделения ООС наносили ответные удары, в результате которых удалось уничтожить четырех боевиков и ранить еще шестерых.

Кроме того, украинские военные уничтожили ЗРК Оса-АКМ и станцию ​​РЭБ Р-330Ж Житель.

К слову, бойцы ВСУ уничтожили командный пункт боевиков в Луганской области.

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