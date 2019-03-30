Протягом минулої доби окупанти 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

За минулу добу бойовики здійснили 19 обстрілів позицій військових у зоні операції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовий загинув, четверо – поранені, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

16 разів окупанти використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли велися з мінометів, артилерійських систем, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Всього противник витратив більше 100 боєприпасів калібрів 152, 122, 120 та 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксовано сім обстрілів, а у смузі відповідальності угруповання Північ – 12.

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Підрозділи ООС завдавали удари у відповідь, в результаті яких вдалося знищити чотирьох бойовиків та поранити іще шістьох.

Крім того, українські військові знищили ЗРК Оса-АКМ і станцію РЕБ Р-330Ж Житель.

До слова, бійці ЗСУ знищили командний пункт бойовиків в Луганській області.