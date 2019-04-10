Обломки истребителя пятого поколения F-35A, пропавшего с радаров, были обнаружены возле берегов Японии.

Возле берегов Японии были обнаружены обломки истребителя F-35A Сил самообороны Японии, который пропал с радаров 9 апреля. Операция по спасению продолжалась всю ночь с участием авиации и кораблей.

40-летнего пилота, находившегося на борту, пока не нашли.

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По словам официальных лиц, пилот выполнял учебную миссию с тремя другими истребителями той же модели. Он связался с другими самолетами перед крушением, сказав, что он отменяет миссию.

Напомним, 9 апреля связь с истребителем пропала, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от берега японской префектуры Аомори.

Источник: NHK