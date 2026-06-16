Какой праздник 16 июня 2026 года и что считается хорошей приметой в этот день
Сегодня, 16 июня, в мире отмечают ряд необычных и интересных дат. Среди них – Международный день водопада, Всемирный день морских черепах, День свежих овощей, Международный день семейных денежных переводов, а также Международный день домашних работников.
Православная церковь 16 июня чтит память святителя Тихона.
Факты ICTV узнавали больше об истории праздников 16 июня, кто сегодня празднует именины, какие существуют народные приметы, а также что можно и нельзя делать в этот день.
- Какой сегодня церковный праздник – 16 июня 2026 года
- Кто празднует день ангела 16 июня 2026 года
- Что нельзя делать 16 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 16 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 16 июня 2026 года
Православные верующие сегодня вспоминают святителя Тихона Амафунтского. Он был епископом на Кипре, известным своей добротой, милосердием и чудесами.
Еще в юности Тихон помогал бедным и обращал людей в христианство. В течение жизни святитель активно искоренял язычество и утверждал веру Христову.
Кто празднует день ангела 16 июня 2026 года
Именины сегодня отмечают те, кого зовут Константин, Михаил, Петр и Тихон. Поздравьте своих родных, друзей и знакомых с днем ангела – пожелайте им духовной силы, здоровья и Божьей защиты.
Что нельзя делать 16 июня 2026 года
- Ссориться, выяснять отношения и ругаться – день требует внутреннего спокойствия.
- Выполнять тяжелую физическую работу, в частности на огороде или в доме.
- Давать и брать деньги в долг, заключать финансовые сделки.
- Шить, стричь волосы, сеять, чтобы не навредить собственному благосостоянию.
- Выпекать изделия из дрожжевого теста или с маслом, чтобы удача не покинула дом.
Что можно делать сегодня
День благоприятен для хозяйственных дел, в частности уборки, стирки и приготовления обычной домашней еды. Избегая тяжелой работы, можно посвятить время наведению порядка в доме.
Хорошей приметой считается молитва, милостыня, поддержка близких и внутреннее очищение. Это хорошая возможность для укрепления семейных связей и душевного мира.
Полезно также пройтись босиком по росе или провести легкие водные процедуры – это считается хорошим делом для здоровья и энергии.
Народные приметы на 16 июня 2026 года
- Если утром есть роса или туман – день будет жарким и ясным.
- Южный ветер – к хорошему урожаю и теплой погоде.
- Северный или восточный ветер – к затяжным дождям.
- Беспокойное поведение животных (особенно собак и лошадей) – к изменению погоды.
- Сильный ветер или вихрь – к резкому изменению климатических условий.