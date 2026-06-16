Сегодня, 16 июня, в мире отмечают ряд необычных и интересных дат. Среди них – Международный день водопада, Всемирный день морских черепах, День свежих овощей, Международный день семейных денежных переводов, а также Международный день домашних работников.

Православная церковь 16 июня чтит память святителя Тихона.

Факты ICTV узнавали больше об истории праздников 16 июня, кто сегодня празднует именины, какие существуют народные приметы, а также что можно и нельзя делать в этот день.

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Какой сегодня церковный праздник – 16 июня 2026 года

Православные верующие сегодня вспоминают святителя Тихона Амафунтского. Он был епископом на Кипре, известным своей добротой, милосердием и чудесами.

Еще в юности Тихон помогал бедным и обращал людей в христианство. В течение жизни святитель активно искоренял язычество и утверждал веру Христову.

Кто празднует день ангела 16 июня 2026 года

Именины сегодня отмечают те, кого зовут Константин, Михаил, Петр и Тихон. Поздравьте своих родных, друзей и знакомых с днем ангела – пожелайте им духовной силы, здоровья и Божьей защиты.

Что нельзя делать 16 июня 2026 года

Ссориться, выяснять отношения и ругаться – день требует внутреннего спокойствия.

Выполнять тяжелую физическую работу, в частности на огороде или в доме.

Давать и брать деньги в долг, заключать финансовые сделки.

Шить, стричь волосы, сеять, чтобы не навредить собственному благосостоянию.

Выпекать изделия из дрожжевого теста или с маслом, чтобы удача не покинула дом.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для хозяйственных дел, в частности уборки, стирки и приготовления обычной домашней еды. Избегая тяжелой работы, можно посвятить время наведению порядка в доме.

Хорошей приметой считается молитва, милостыня, поддержка близких и внутреннее очищение. Это хорошая возможность для укрепления семейных связей и душевного мира.

Полезно также пройтись босиком по росе или провести легкие водные процедуры – это считается хорошим делом для здоровья и энергии.

Народные приметы на 16 июня 2026 года

Если утром есть роса или туман – день будет жарким и ясным.

Южный ветер – к хорошему урожаю и теплой погоде.

Северный или восточный ветер – к затяжным дождям.

Беспокойное поведение животных (особенно собак и лошадей) – к изменению погоды.

Сильный ветер или вихрь – к резкому изменению климатических условий.

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