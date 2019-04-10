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Факти / Надзвичайні події

Біля берегів Японії виявлені уламки зниклого з радарів F-35A

Уламки винищувача п’ятого покоління F-35A, зниклого з радарів, були виявлені біля берегів Японії.

Біля берегів Японії виявлені уламки зниклого з радарів F-35A

Біля берегів Японії були виявлені уламки винищувача F-35A Сил самооборони Японії, який зник з радарів 9 квітня. Операція з порятунку тривала всю ніч за участю авіації і кораблів.

40-річного пілота, що знаходився на борту, поки не знайшли.

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За словами офіційних осіб, пілот виконував навчальну місію з трьома іншими винищувачами тієї ж моделі. Він зв’язався з іншими літаками перед катастрофою, сказавши, що він скасовує місію.

Нагадаємо, 9 квітня зв’язок з винищувачем зник, коли він знаходився над Тихим океаном, приблизно в 135 км від берега японської префектури Аоморі.

Джерело: NHK

Фото: Dreamstime

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