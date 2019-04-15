PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Готовил теракт в регионах: СБУ задержала диверсанта

Одесский суд вынес приговор местному диверсанту, который готовил теракты с целью захватить власть в южных регионах Украины.

Готовил теракт в регионах: СБУ задержала диверсанта

Приморский районный суд Одессы приговорил одессита на семь лет и восемь месяцев лишения свободы за подготовку теракта в южных регионах Украины.

Спецслужба установила, что в 2015 году одессит присоединился к диверсионно-террористической группы, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей.

– В составе группировки одессит занимался изготовлением взрывных устройств для совершения диверсий.

По замыслу злоумышленников уничтожения стратегически важных объектов критической инфраструктуры должно было привести к дестабилизации общественно-политической ситуации и способствовать захвату террористами власти в регионах, – сообщают в СБУ.

Во время обысков в гараже диверсантов изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Для организации теракта в Николаеве злоумышленники сделали самодельное взрывное устройство.

  • image
  • image
  • image
Готовил теракт в регионах: СБУ задержала диверсанта / 3 фотографии

Читайте: Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах по заложников

По заключению экспертов детали устройства идентичны тем, что использовались во взрывчатке при совершении терактов на одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года.

Сейчас идет судебное разбирательство в отношении пяти других участников группировки.

Напомним, СБУ прекратила деятельность экстремистского объединения, которым управляли из России.

Источник: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина сняла запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту Вершютцу
В Харькове задержали завербованного российскими спецслужбами полицейского
На Донбассе подорвалась женщина, которая убирала могилу на кладбище
Порошенко поддерживает перезагрузку САП и НАПК
Выборы 2019: спецподразделение СБУ перешло на усиленный режим
Россия готовила кибератаку на украинские СМИ
Срыв мобилизации и диверсии: СБУ пресекла деятельность российских экстремистов
Из Украины выдворили российскую пропагандистку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка