Одесский суд вынес приговор местному диверсанту, который готовил теракты с целью захватить власть в южных регионах Украины.

Приморский районный суд Одессы приговорил одессита на семь лет и восемь месяцев лишения свободы за подготовку теракта в южных регионах Украины.

Спецслужба установила, что в 2015 году одессит присоединился к диверсионно-террористической группы, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей.

– В составе группировки одессит занимался изготовлением взрывных устройств для совершения диверсий. По замыслу злоумышленников уничтожения стратегически важных объектов критической инфраструктуры должно было привести к дестабилизации общественно-политической ситуации и способствовать захвату террористами власти в регионах, – сообщают в СБУ.

Во время обысков в гараже диверсантов изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Для организации теракта в Николаеве злоумышленники сделали самодельное взрывное устройство.













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По заключению экспертов детали устройства идентичны тем, что использовались во взрывчатке при совершении терактов на одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года.

Сейчас идет судебное разбирательство в отношении пяти других участников группировки.

Напомним, СБУ прекратила деятельность экстремистского объединения, которым управляли из России.