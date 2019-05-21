В результате ДТП на бульваре Тараса Шевченко в Киеве пострадали две женщины.
Водитель легковушки спускался по бульвару Тараса Шевченко, и в какой-то момент ему стало плохо.
Его авто вылетело на тротуар, снесло дерево и ограждение, а затем занесло на двух женщин-пешеходов.
Пострадавших, а также самого водителя забрала скорая.
В центре Киева водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин / 2 фотографии
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Недавно в Киеве на Набережном шоссе во время оформления ДТП пьяный водитель врезался в один из автомобилей.
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