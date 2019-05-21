PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В центре Киева водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин

В результате ДТП на бульваре Тараса Шевченко в Киеве пострадали две женщины.

ДТП у Києві

Водитель легковушки спускался по бульвару Тараса Шевченко, и в какой-то момент ему стало плохо.

Его авто вылетело на тротуар, снесло дерево и ограждение, а затем занесло на двух женщин-пешеходов.

Пострадавших, а также самого водителя забрала скорая.

  • image
  • image
В центре Киева водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин / 2 фотографии

Читайте: В Харькове трамвай сошел с рельс и врезался в Toyota

Недавно в Киеве на Набережном шоссе во время оформления ДТП пьяный водитель врезался в один из автомобилей.

Источник: Эпрессо

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не поделили дорогу: в Одессе трамвай смял легковушку
В Германии перевернулся автобус: есть жертвы, более 70 пострадавших
В Днепре столкнулись три авто – погибла семья с ребенком
На Херсонщине легковушка наехала на скутер: погибли двое детей
В Запорожской области легковушка влетела в грузовик – есть погибшие
Страховики озвучили статистику ДТП с евробляхами
В Тернопольской области столкнулись две легковушки – есть жертвы
Кортеж Трампа попал в ДТП, есть пострадавшие
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка