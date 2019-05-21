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Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва водій вилетів на тротуар та збив двох жінок

Внаслідок ДТП на бульварі Тараса Шевченка у Києві постраждали дві жінки.

ДТП у Києві

Водій легковика спускався бульваром Тараса Шевченка, і в якийсь момент йому стало зле.

Його авто вилетіло на тротуар, знесло дерево та огорожу, а потім занесло на двох жінок-пішоходів.

Постраждалих, а також самого водія забрала швидка.

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У центрі Києва водій вилетів на тротуар та збив двох жінок / 2 фотографии

Читайте: У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався у Toyota

Нещодавно у Києві на Набережному шосе під час оформлення ДТП п’яний водій врізався в один із автомобілів.

Джерело: Еспресо

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