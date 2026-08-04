В настоящее время в украинском плену находятся граждане 51 страны, которые воевали в составе российской армии против Украины.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Сколько иностранцев находятся в украинском плену

— Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить миру о том, что участие в войне на стороне России имеет реальные правовые последствия, — сказал омбудсмен.

29 июля в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в украинском плену находятся двадцать российских солдат, которые во второй раз сдались в плен бойцам ВСУ.

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В апреле 2025 года российское издание Важные истории сообщило, что в войне против Украины на стороне РФ принимают участие наемники как минимум из 48 стран мира.

Журналисты идентифицировали 1500 из них и выяснили, как в Москве вербуют иностранцев в ряды российской армии.

Напомним, 20 июля ВСУ взяли в плен 64 оккупантов, которые пытались проникнуть в тыл на Запорожском направлении.

5 июня Украина и Россия провели обмен военнопленными, в результате которого в рамках второго этапа обмена в формате «1000 на 1000» домой вернулись 186 украинцев.

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