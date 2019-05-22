У Тернополі 45-річний чоловік загинув, впавши в шахту ліфта новобудови з восьмого поверху.

21 травня в новобудові по вулиці Вербицького в Тернополі чоловік впав в шахту ліфта з восьмого поверху і загинув на місці.

Чоловік прийшов до одного з робітників, який працює будівельником у цій новобудові.

Пізніше працівники почули дивний звук і побачили тіло в шахті ліфта.

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У поліції розповіли, що чоловік послизнувся на свіжому бетоні і не зміг втриматися.

Від травм житель Зборівського району помер на місці.

За фактом відкрито провадження за статтею Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Раніше у під’їзді однієї з багатоповерхівок Києва обірвався ліфт, всередині якого знаходилася людина.