У Тернополі 45-річний чоловік загинув, впавши в шахту ліфта новобудови з восьмого поверху.
21 травня в новобудові по вулиці Вербицького в Тернополі чоловік впав в шахту ліфта з восьмого поверху і загинув на місці.
Чоловік прийшов до одного з робітників, який працює будівельником у цій новобудові.
Пізніше працівники почули дивний звук і побачили тіло в шахті ліфта.
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У поліції розповіли, що чоловік послизнувся на свіжому бетоні і не зміг втриматися.
Від травм житель Зборівського району помер на місці.
За фактом відкрито провадження за статтею Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.
Раніше у під’їзді однієї з багатоповерхівок Києва обірвався ліфт, всередині якого знаходилася людина.