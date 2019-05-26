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Факты / Происшествия

Прятался под деревом: на Харьковщине мужчину убило молнией

В селе Надточии Харьковской области мужчину во время рыбалки убила молния.

Прятался под деревом: на Харьковщине мужчину убило молнией

В Харьковской области 30-летнего мужчину убила молния.

Во время грозы мужчина скрылся под дерево. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

Читайте: Во Львовской области молния поразила супругов, мужчина погиб

К слову, в одном из сел Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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