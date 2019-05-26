У селі Надточії Харківської області чоловіка під час риболовлі вбила блискавка.

У Харківській області 30-річного чоловіка вбила блискавка.

Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент прямо у нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

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До речі, в одному з сіл Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула.