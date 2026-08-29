Российское политическое руководство требует от своей армии до 31 декабря 2026 выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время, военное руководство РФ считает, что выполнить эту задачу в установленный срок нереально.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал во время общения с журналистами.

Захват Донбасса

По его словам, вопрос Донбасса остается одним из ключевых в политических переговорах. Российское руководство, по словам Палисы, поставило перед своими военными задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца текущего года.

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В то же время, военное командование пытается убедить политическое руководство, что достичь этой цели до 31 декабря нереально и якобы просит продлить срок до 31 марта 2027 года.

Павел Палиса считает, что и этот вариант не соответствует реальной ситуации на фронте.

— Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина, — заявил заместитель руководителя ОП.

Что происходит на фронте

Павел Палис отметил, что на фронте продолжается тенденция к снижению темпов продвижения оккупационных войск. Активная линия столкновения остается длиной около 1200 км.

По его словам, динамика боевых действий в отдельных направлениях дает ограниченный оптимизм.

В частности, недавно президент Владимир Зеленский посетил подразделения Десантно-штурмовых войск, длительно проводящие активные действия на Александровском направлении. Военные доложили о дальнейших планах, после чего президент утвердил их.

Палиса подчеркнул, что Украина не отказывается от активных действий на отдельных участках фронта.

– Философия активной обороны сохраняется, – подчеркнул он.

12 августа Владимир Зеленский сообщил о результатах наступательной операции на Александровском направлении и что наши военные освободили 745 кв. км территории.

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