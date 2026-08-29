Палиса: РФ поставила своим военным дедлайн по захвату Донбасса до 31 декабря
- РФ требует от своих военных выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 декабря.
- Российские военные считают этот термин нереалистичным и просят продлить его до 31 марта.
- Павел Палиса считает нереалистичным даже такой продолженный дедлайн.
Российское политическое руководство требует от своей армии до 31 декабря 2026 выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время, военное руководство РФ считает, что выполнить эту задачу в установленный срок нереально.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал во время общения с журналистами.
Захват Донбасса
По его словам, вопрос Донбасса остается одним из ключевых в политических переговорах. Российское руководство, по словам Палисы, поставило перед своими военными задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца текущего года.
В то же время, военное командование пытается убедить политическое руководство, что достичь этой цели до 31 декабря нереально и якобы просит продлить срок до 31 марта 2027 года.
Павел Палиса считает, что и этот вариант не соответствует реальной ситуации на фронте.
— Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина, — заявил заместитель руководителя ОП.
Что происходит на фронте
Павел Палис отметил, что на фронте продолжается тенденция к снижению темпов продвижения оккупационных войск. Активная линия столкновения остается длиной около 1200 км.
По его словам, динамика боевых действий в отдельных направлениях дает ограниченный оптимизм.
В частности, недавно президент Владимир Зеленский посетил подразделения Десантно-штурмовых войск, длительно проводящие активные действия на Александровском направлении. Военные доложили о дальнейших планах, после чего президент утвердил их.
Палиса подчеркнул, что Украина не отказывается от активных действий на отдельных участках фронта.
– Философия активной обороны сохраняется, – подчеркнул он.
12 августа Владимир Зеленский сообщил о результатах наступательной операции на Александровском направлении и что наши военные освободили 745 кв. км территории.