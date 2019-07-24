Ночью 24 июля в Киеве мужчина выпал из прогулочного катера и утонул.
Около 01.24 в Киеве мужчина выпал из частного катера во время прогулки по Днепру и утонул.
Знакомые погибшего рассказали, что отдыхали компанией на частном катере. Они услышали звук падения в воду и сразу заметили пропажу друга.
Они вызвали спасателей, а сами начали поиски.
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Прибывшие на место спасатели нашли мужчину рядом с берегом и вытащили его на пристань около Почтовой площади.
Реанимационные действия не помогли и мужчина умер. Он был 1981 года рождения.
На месте работали спасатели, медики, патрульные и следственно-оперативная группа.
Подробности инцидента выясняются.
К слову, возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.