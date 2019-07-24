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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина выпал из катера во время прогулки по Днепру и утонул

Ночью 24 июля в Киеве мужчина выпал из прогулочного катера и утонул.

В Киеве мужчина выпал из катера во время прогулки по Днепру и утонул

Около 01.24 в Киеве мужчина выпал из частного катера во время прогулки по Днепру и утонул.

Знакомые погибшего рассказали, что отдыхали компанией на частном катере. Они услышали звук падения в воду и сразу заметили пропажу друга.

Они вызвали спасателей, а сами начали поиски.

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Прибывшие на место спасатели нашли мужчину рядом с берегом и вытащили его на пристань около Почтовой площади.

Реанимационные действия не помогли и мужчина умер. Он был 1981 года рождения.

На месте работали спасатели, медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Подробности инцидента выясняются.

К слову, возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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