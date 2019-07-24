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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік випав з катера під час прогулянки по Дніпру і потонув

Вночі 24 липня в Києві чоловік випав з прогулянкового катера і потонув.

У Києві чоловік випав з катера під час прогулянки по Дніпру і потонув

Близько 01.24 в Києві чоловік випав з приватного катера під час прогулянки по Дніпру і потонув.

Знайомі загиблого розповіли, що відпочивали компанією на приватному катері. Вони почули звук падіння у воду і відразу помітили зникнення товариша.

Вони викликали рятувальників, а самі почали пошуки.

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Прибулі на місце рятувальники знайшли чоловіка поруч з берегом і витягли його на пристань біля Поштової площі.

Реанімаційні дії не допомогли і чоловік помер. Він був 1981 року народження.

На місці працювали рятувальники, медики, патрульні та слідчо-оперативна група.

Подробиці інциденту з’ясовуються.

До речі, біля села Блідча Київської області потонула жінка з п’ятирічним сином.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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