Пассажир самолета А321 авиакомпании Уральские Авиалинии, выполнявший рейс по маршруту Жуковский – Симферополь, снял аварийную посадку лайнера в Подмосковье.

Под Москвой утром 15 августа чудом не разбился пассажирский самолет с 233 людьми на борту – аварийную посадку снял на видео пассажир рейса, летевшего в оккупированный Симферополь.

По предварительным данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле.

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Напомним, утром 15 августа самолет А321 рейса Жуковский-Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа совершил аварийную посадку в Подмосковье, получили ушибы 23 пассажира, включая девять детей.

Источник: Росавиация

Видео: Baza