Взрывы в Запорожье: повреждены дома и предприятие, есть пострадавшая
Взрывы в Запорожье 6 июля прогремели около 2 часов ночи.
Взрывы в Запорожье сегодня
Как рассказал глава ОВА Иван Федоров, ночью россияне атаковали 6 Шахедами.
В результате взрывов в Запорожье повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах.
Также частично разрушено здание частного предприятия.
— Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается. К счастью, обошлось без пострадавших, — сообщил Федоров.
Позже глава ОГА уточнил, что в результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина.
— Один из ударов пришелся по селу Юрковка, там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, — добавил он.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.