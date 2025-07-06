Взрывы в Запорожье: повреждены дома и предприятие, есть пострадавшая

Взрывы в Запорожье 6 июля прогремели около 2 часов ночи.

Взрывы в Запорожье сегодня

Как рассказал глава ОВА Иван Федоров, ночью россияне атаковали 6 Шахедами.

В результате взрывов в Запорожье повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах.

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Также частично разрушено здание частного предприятия.

— Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается. К счастью, обошлось без пострадавших, — сообщил Федоров.

Позже глава ОГА уточнил, что в результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина.

— Один из ударов пришелся по селу Юрковка, там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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