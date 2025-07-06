Карта боевых действий на 6 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Такие данные 6 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 6 июля 2025

Ситуация в Украине на 6 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак врага.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и Кутьковки.

На Купянском направлении зафиксировано восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались продвинуться вперед в районе Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.

На Краматорском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 6 июля 2025

личного состава — около 1 025 260 (+1 050) человек;

танков — 10 990 (+2);

боевых бронированных машин — 22 953 (+7);

артиллерийских систем — 29 921 (+56);

РСЗО — 1 428;

средств ПВО — 1 191;

самолетов — 420;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 609 (+306);

крылатых ракет — 3 439 (+3);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 54 148 (+149);

специальной техники — 3 925.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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