Карта боевых действий на 6 июля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения.
Такие данные 6 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 6 июля 2025
Ситуация в Украине на 6 июля 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак врага.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и Кутьковки.
На Купянском направлении зафиксировано восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.
На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки, Русиного Яра и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.
На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались продвинуться вперед в районе Каменского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.
На Краматорском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 6 июля 2025
- личного состава — около 1 025 260 (+1 050) человек;
- танков — 10 990 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 953 (+7);
- артиллерийских систем — 29 921 (+56);
- РСЗО — 1 428;
- средств ПВО — 1 191;
- самолетов — 420;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 609 (+306);
- крылатых ракет — 3 439 (+3);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 54 148 (+149);
- специальной техники — 3 925.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.