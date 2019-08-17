У ніч на 17 серпня в одеському готелі Токіо Стар сталася пожежа, яка забрала життя дев’яти осіб. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про подію.

Що трапилося

У ніч на 17 серпня на другому поверсі готелю Токіо Стар почалася пожежа. На той момент в будівлі перебувало близько 200 осіб, евакуювали 136 осіб.

10 людей серйозно постраждали під час пожежі, шестеро з них потрапили в реанімацію. Відомо, що у результаті пожежі загинули щонайменше дев’ять людей, їх особи встановлюються.

У зв’язку з трагедією в Одеській області оголосили траур.

До пожежі Токіо Стар не відрізнявся комфортними умовами для перебування. У номерах не було вікон, а їхній розмір становив всього 4,8 квадратних метри.

Хто володіє Токіо Стар

Власником готелю Токіо Стар є бізнесмен Вадим Чорний. У його власності також знаходиться будівля колишнього ресторану Київ, парковка на Грецькій площі і готель Зірка.

З 1998 по 2002 рік обіймав посаду мера Одеси. За час перебування на посаді Чорний повністю ліквідував місцевий міськвиконком.

Він також є радником мера з боротьби з корупцією.

Після трагедії бізнесмен заявив, що готовий понести відповідальність за пожежу в Одесі, однак додав, що під час події спрацювала сигналізація, вся необхідна техніка була справна.

Проте, мер Одеси Геннадій Труханов сказав, що всі об’єкти у володінні Чорного перевірять на наявність порушень техніки пожежної безпеки.

Реакція влади

Влада Одеси надала постраждалим від пожежі в готелі Токіо Стар тимчасове житло і забезпечила їх безкоштовним харчуванням.

Відомо, що 66 осіб розмістили в ліцеї Олімпієць, ще 61 – в спальному корпусі п’ятого інтернату, а 20 осіб прихистив місцевий житель.

Постраждалим пообіцяли надавати всі необхідні речі та медикаменти. Одеська ОДА також звернулася до міграційної служби, щоб вона допомогла ідентифікувати іноземців, які перебували в Токіо Стар.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести в Одесі та області масштабну перевірку місць відпочинку. Першочергово перевірятимуть санаторії та готелі.

Також на пожежу в Одесі відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що винуватці трагедії обов’язково постануть перед законом.

– Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище людського життя, – сказав Зеленський.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

ДБР підозрює, що до трагедії могло привести неналежне виконання службових обов’язків співробітниками ДСНС.

Подія кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

В.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова також готує звернення до РНБО з проханням змінити законодавство, щоб не можна було відмовляти у перевірці пожежної безпеки на об’єктах.

Які є версії

Наразі поліція розглядає чотири версії пожежі в Токіо Стар:

вбивство з подальшим підпалом з метою приховати злочин;

необережне використання вогню постояльцями;

порушення правил пожежної безпеки;

загоряння проводки у щитовій.

Зараз пріоритетною є остання версія, однак йде перевірка на усіх напрямках.

Слідчі вважають, що саме щитова послужила основним осередком займання.

До слова, у соцмережах опублікували фотографії готелю Токіо Стар, зроблені за допомогою дрона.