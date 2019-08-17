Фото и видео сгоревшего в Одессе отеля Токио Стар обнародовали в сети.

На фото и видео, сделанных с помощью дрона, на месте пожара в отеле Токио Стар видно, что пламя охватило большую часть здания.

Горела половина помещения. На это указывают дыры на крыше.

Само здание внешне не пострадало.























Пожар в Одессе: фото и видео Токио Стар, снятые с дрона / 6 фотографий

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К слову, отель Токио Старс находился в двухэтажном здании бывшего трамвайного депо.

Пожар в отеле в Одессе начался ночью 17 августа. Огонь унес жизни девяти человек. Еще десять пострадали.

Ранее Факты ICTV публиковали первое видео из гостиницы Токио Стар после пожара.

Фото: Думская