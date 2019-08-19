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Факты / Происшествия

В Черкасской области маршрутка попала в ДТП: трое погибших, девять в больнице

В Черкасской области в результате столкновения маршрутки и легковушки три человека погибли, еще девять получили травмы.

В Черкасской области маршрутка попала в ДТП: трое погибших, девять в больнице

В Черкасской области на выезде из пгт Чернобай столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и рейсовый автобус Богдан сообщением Миргород-Черкассы.

В результате аварии водитель и два пассажира легковушки погибли. Один пассажир Daewoo Lanos и восемь пассажиров автобуса получили травмы.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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В Черкасской области маршрутка попала в ДТП: трое погибших, девять в больнице / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Гостомельском шоссе в Киеве такси протаранило столб и слетело в кювет. В результате ДТП погибла женщина, двое мужчин получили травмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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