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Факти / Надзвичайні події

На Черкащині маршрутка потрапила у ДТП: троє загиблих, дев’ять у лікарні

У Черкаській області внаслідок зіткнення маршрутки та легковика три людини загинули, ще дев’ятеро отримали травми.

На Черкащині маршрутка потрапила у ДТП: троє загиблих, дев’ять у лікарні

У Черкаській області на виїзді зі смт Чорнобай зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та рейсовий автобус Богдан, сполученням Миргород-Черкаси.

Внаслідок аварії водій та два пасажира легковика загинули. Один  пасажир Daewoo Lanos та вісім пасажирів автобуса травмувалися.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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На Черкащині маршрутка потрапила у ДТП: троє загиблих, дев’ять у лікарні / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що  на Гостомельському шосе в Києві таксі протаранило стовп і злетіло в кювет. Внаслідок ДТП загинула жінка, двоє чоловіків отримали травми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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