Apple повысила цены на ряд своих устройств, в частности MacBook, iPad, HomePod, Apple TV и Vision Pro.

В компании объяснили это резким ростом стоимости чипов памяти и накопителей, вызванным бумом дата-центров для искусственного интеллекта.

Apple повысила цены на MacBook и iPad

Новые цены уже начали действовать в онлайн-магазине Apple по всему миру. В то же время подорожание пока не коснулось iPhone, Apple Watch и AirPods.

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Самый доступный ноутбук Apple — MacBook Neo — подорожал с $599 до $699. Его выпустили всего несколько месяцев назад как модель, которая должна была конкурировать с доступными ноутбуками на Windows и Chromebook.

MacBook Air с 512 ГБ памяти теперь стоит $1 299 вместо $1 099, а MacBook Pro с 1 ТБ памяти — $1 999 вместо $1 699.

Выросли цены и на планшеты. iPad Air со 128 ГБ памяти подорожал с $599 до $749. Базовый iPad теперь стоит $449 вместо $349, iPad mini — $599 вместо $499, а 11-дюймовый iPad Pro — $1 199 вместо $999.

Подорожали также HomePod, HomePod mini, Apple TV и Vision Pro. В частности, Apple TV теперь стоит $199 вместо $129, а Vision Pro — от $3 699 вместо $3 499.

Почему Apple повысила цены

В Apple заявили, что больше не могут сдерживать для покупателей резкий рост стоимости компонентов.

В компании объяснили, что быстрое расширение дата-центров для искусственного интеллекта вызвало чрезвычайный спрос на память и накопители.

— Мы никогда не видели, чтобы цены на компоненты росли настолько сильно и так быстро. До сих пор мы защищали наших покупателей от этого роста, но теперь достигли точки, когда должны начать повышать цены на ряд продуктов, в частности iPad и Mac, — заявили в Apple.

Производители памяти все чаще отдают приоритет заказам для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Из-за этого производители потребительской электроники получают меньше компонентов и сталкиваются с более высокими затратами.

Могут ли подорожать iPhone

Аналитики не исключают, что следующим шагом Apple может стать повышение цен на iPhone.

Еще в апреле генеральный директор Apple Тим Кук предупреждал, что расходы на память будут расти и сильнее влиять на бизнес компании после июньского квартала.

По оценкам TrendForce, цены на оперативную память в первом квартале 2026 года выросли почти на 98%, а в текущем квартале могут повыситься еще на 58-63%.

На фоне объявления о подорожании акции Apple упали более чем на 6%. Аналитики также ожидают, что другие производители техники могут быть вынуждены повышать цены еще более резко, поскольку Apple имеет более прочные связи с поставщиками и дольше сдерживала рост стоимости для покупателей.

Источник : Reuters, Bloomberg

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