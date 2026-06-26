В ночь на 26 июня (с 18:00 25 июня) Россия запустила по Украине семь баллистических ракет Искандер-М и 189 ударных дронов типов Шахед, Гербер, Италмас, а также дронов-имитаторов типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину в ночь на 26 июня

В частности, с помощью баллистических ракет, запущенных из Брянской области, враг атаковал Киевскую и Полтавскую области. Ударные беспилотники россияне запускали с территории Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также Донецка и населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 177 целей:

3 баллистические ракеты Искандер-М,

174 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание четырёх баллистических ракет и 11 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых дронов в шести точках.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины по-прежнему находятся вражеские цели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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