РФ ночью атаковала Украину Искандерами и 189 дронами: сколько целей сбила ПВО
- Ночью Россия нанесла удар по Украине, запустив 7 баллистических ракет Искандер-М и 189 дронов различных типов.
- Враг запускал ракеты из Брянской области, а дроны — с территории РФ и оккупированного Крыма.
- Силы ПВО уничтожили и сбили 177 воздушных целей.
В ночь на 26 июня (с 18:00 25 июня) Россия запустила по Украине семь баллистических ракет Искандер-М и 189 ударных дронов типов Шахед, Гербер, Италмас, а также дронов-имитаторов типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная атака на Украину в ночь на 26 июня
В частности, с помощью баллистических ракет, запущенных из Брянской области, враг атаковал Киевскую и Полтавскую области. Ударные беспилотники россияне запускали с территории Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также Донецка и населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 177 целей:
- 3 баллистические ракеты Искандер-М,
- 174 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.
Зафиксировано попадание четырёх баллистических ракет и 11 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых дронов в шести точках.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины по-прежнему находятся вражеские цели.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.