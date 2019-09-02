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Факты / Происшествия

Кровавое убийство на Львовщине: женщина зарезала любовника из-за денег

В селе на Львовщине женщина зарезала любовника из-за семейного бюджета.

поліція

Кровавое убийство потрясло все село, потому что за четыре года совместной жизни пара никогда не ссорилась.

Когда приехала полиция, мужчина лежал в комнате в луже собственной крови, на шее виднелась рана.

Обоим за 40, когда-то имели семьи, но в последние годы жили вместе.

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Жили бедно, но крутились, как могли. А за несколько дней до трагедии мужчина даже начал ремонт.

Что именно могло так разозлить женщину, люди теряются в догадках.

Вскоре она сама рассказала, что просто хотела выпить, но выяснила, что мужчина пропил все деньги сам, – и схватилась за кухонный нож. Его лезвие было пилообразным, длиной около 20 см.

Если вину женщины докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Недавно под Киевом ножом в сердце убили строителя, а тело бросили в канаву возле коттеджного городка.

Источник: Надзвичайні новини

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