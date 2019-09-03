В Светлогорском Полтавской области 23-летний мужчина заманил в заросли и изнасиловал шестилетнюю девочку.
Педофил воспользовался тем, что ребенок его хорошо знал и доверял.
Он заманил первоклассницу в кустарники, где вечером редко ходят люди, и изнасиловал.
Когда ребенок вернулся домой, мать и отчим сразу забили тревогу и вызвали полицию.
Девочку отвезли в больницу, а насильника схватили.
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О нем в селе ходят страшные слухи – якобы собак и коз насилует.
Говорят, что мужчина раньше лечился в заведении для душевнобольных, а затем появился снова.
Сейчас он под стражей, однако дальнейшая судьба педофила зависит от результатов экспертиз, которые и покажут – вменяем он или нет.
Почему же родители позволили ему приблизиться к ребенку – отдельный вопрос.
К слову, в Киеве задержали таксиста, который изнасиловал пьяную пассажирку.