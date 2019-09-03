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Факты / Происшествия

На Полтавщине извращенец-зоофил изнасиловал первоклассницу

В Светлогорском Полтавской области 23-летний мужчина заманил в заросли и изнасиловал шестилетнюю девочку.

Насилля

Педофил воспользовался тем, что ребенок его хорошо знал и доверял.

Он заманил первоклассницу в кустарники, где вечером редко ходят люди, и изнасиловал.

Когда ребенок вернулся домой, мать и отчим сразу забили тревогу и вызвали полицию.

Девочку отвезли в больницу, а насильника схватили.

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О нем в селе ходят страшные слухи – якобы собак и коз насилует.

Говорят, что мужчина раньше лечился в заведении для душевнобольных, а затем появился снова.

Сейчас он под стражей, однако дальнейшая судьба педофила зависит от результатов экспертиз, которые и покажут – вменяем он или нет.

Почему же родители позволили ему приблизиться к ребенку – отдельный вопрос.

К слову, в Киеве задержали таксиста, который изнасиловал пьяную пассажирку.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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