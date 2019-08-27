Столичные полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку, воспользовавшись тем, что женщина была пьяная.

Об изнасиловании и ограблении в полицию сообщила 33-летняя киевлянка.

По ее словам, это сделал таксист, который поздно ночью подвозил ее домой.

Благодаря камерам наблюдения удалось быстро установили авто, на котором женщина уехала из ресторана.

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41-летний подозреваемый признался в преступлении и рассказал, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью – изнасиловал и забрал золотые украшения.

Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 152 УКУ – Изнасилование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Открыто также уголовное производство по факту кражи – по ч. 1 ст. 185 УКУ. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину в хостеле.