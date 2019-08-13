Суд приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который развращал ребенка.
В Одесской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 31-летнего мужчину, который развращал ребенка в летнем душе.
Пресс-служба прокуратуры в Одесской области сообщает, що в августе 2017 года в Овидиопольском районе преступник пришел к своим знакомым, где дома была лишь их 8-летняя дочь.
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Злоумышленник позвал девочку в летний душ и, закрыв двери, приступил к разврату.
Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области 63-летний мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика.
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