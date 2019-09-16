В Закарпатской области ученик первого класса упал в выгребную яму школьного туалета.
В одной из школ Закарпатской области произошло ЧП – ученик первого класса упал в выгребную яму. К счастью, мальчика удалось спасти.
Это произошло в селе Забридь Хустского района.
– К счастью, его друзья и одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий, — утверждает юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.
По его словам, это уже не первый случай в районе, когда школьники начальных классов проваливаются в выгребные ямы.
Читайте: В Одесской области роженица выбросила младенца в выгребную яму
К посту юрист приложил фотографии школьного туалета.
Напомним, что в феврале 2019 года Кабмин постановил решить проблему обеспечения всех украинских школ теплыми туалетами до конца этого года.
Источник: Роман Келемен