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На Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета

В Закарпатской области ученик первого класса упал в выгребную яму школьного туалета.

На Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета

В одной из школ Закарпатской области произошло ЧП – ученик первого класса упал в выгребную яму. К счастью, мальчика удалось спасти.

Это произошло в селе Забридь Хустского района.

– К счастью, его друзья и одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий, — утверждает юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.

По его словам, это уже не первый случай в районе, когда школьники начальных классов проваливаются в выгребные ямы.

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К посту юрист приложил фотографии школьного туалета.

На Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета / 2 фотографии

Напомним, что в феврале 2019 года Кабмин постановил решить проблему обеспечения всех украинских школ теплыми туалетами до конца этого года.

Источник: Роман Келемен

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