У Закарпатській області учень першого класу впав у вигрібну яму шкільного туалету.

В одній зі шкіл Закарпатської області сталая надзвичайна подія – учень першого класу впав у вигрібну яму. На щастя, хлопчика вдалося врятувати.

Це сталося у селі Забрідь Хустського району.

– На щастя, його друзі та однокласники побігли за вчителями, щоб ті врятували школяра, який провалився в туалет. Дитину врятували, витягнувши зі шкільних фекалій, – стверджує юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен.

За його словами, це вже не перший випадок у районі, коли школярі початкових класів провалюються у вигрібні ями.

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До посту юрист додав фотографії шкільного туалету.







На Закарпатті першокласник провалився до вигрібної ями шкільного туалету / 2 фотографии

Нагадаємо, що у лютому 2019 року Кабмін ухвалив рішення щодо проблеми забезпечення всіх українських шкіл теплими туалетами до кінця цього року.

Джерело: Роман Келемен